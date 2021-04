DNA-match leidt na 21 jaar naar verdachte in oude verkrachtingszaak

Een DNA-match heeft geleid tot een verdachte in een 21 jaar oude verkrachtingszaak in Utrecht. De politie heeft een 45-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van deze verkrachting die op 21 juni 2000 plaats vond aan de Loevenhoutsedijk in Utrecht. 'Daarmee lijkt de zaak, die inmiddels een cold case is, alsnog tot een ontknoping te komen', zo meldt de politie maandagmiddag.

DNA-streng

Het is rond middernacht, in de nacht van 21 op 22 juni 2000, als een destijds 49-jarige vrouw aan de Loevenhoutsedijk slachtoffer wordt van een verkrachting. De vrouw doet aangifte. De politie heeft destijds uitgebreid onderzoek gedaan. Getuigen zijn gehoord, bewijsstukken zijn veilig gesteld en ook DNA van de vermoedelijke dader kon door de technische recherche worden veiliggesteld en over worden gedragen aan het NFI. In 2000 is het DNA-profiel vergeleken met gegevens in de databank maar toen werd er geen match gevonden.

Harddrugsbezit

In het kader van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is alsnog een match ontstaan. Het DNA van een 45-jarige man, die veroordeeld is voor harddrugsbezit, bleek te matchen met het DNA van de vermoedelijke dader van de verkrachting uit 2000. Hierop is de man aangemerkt als verdachte.

Aanhouding

Na verder onderzoek van het Team Cold Cases en het Team Zeden is de man op donderdag 8 april aangehouden. Hij ontkent betrokkenheid. Onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over zijn precieze rol in de zaak. Het slachtoffer, de inmiddels 69-jarige vrouw, is in kennis gesteld over de aanhouding in deze cold case.