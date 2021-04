RvS: Intrekken Nederlanderschap 'uitreizigers' naar Syrië was terecht

Voorgeschiedenis

Intrekking van het Nederlanderschap is een zware maatregel met ernstige gevolgen. Dat mag dus niet lichtvaardig gebeuren. In 2017 is de Rijkswet op het Nederlanderschap zo gewijzigd dat de Nederlandse nationaliteit kan worden ingetrokken als een persoon zich aansluit bij een groepering die op een lijst van terroristische organisaties staat. Die wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat de staatssecretaris zal moet aantonen dat de persoon van wie zij het Nederlanderschap wil intrekken, op of na 11 maart 2017 was aangesloten bij een terroristische organisatie. Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak eerder in haar uitspraak(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) van 17 april 2019.

Veroordeling bij verstek of individueel ambtsbericht is voldoende

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de staatssecretaris voor deze zes uitreizigers naar Syrië voldoende heeft gemotiveerd dat zij na 11 maart 2017 nog waren aangesloten bij verschillende terroristische organisaties. Dat deed de staatssecretaris door aan te tonen dat drie van hen bij verstek zijn veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. En hoewel de andere drie uitreizigers niet zijn veroordeeld, mocht de staatssecretaris voor hen afgaan op zogenoemde 'individuele ambtsberichten' van de AIVD. Hieruit blijkt dat zij waren aangesloten bij verschillende terroristische organisaties. Daarom heeft de staatssecretaris het Nederlanderschap van alle zes uitreizigers mogen intrekken.