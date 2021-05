Drie minderjarigen aangehouden na reeks gewelddadige berovingen

Sinds maart dit jaar vonden meerdere berovingen plaats in Rotterdam Beverwaard. Afgelopen week escaleerde dit en werd er bij twee berovingen aan de Persoonshaven en de Houdringeweg op klaarlichte dag geschoten. Onderzoek leidde naar drie jongens 15 en 16 jaar uit Rotterdam. Ook werden verschillende wapens in beslag genomen. De politie neemt de zaak hoog op en doet verder onderzoek naar de berovingen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In Beverwaard vonden de afgelopen twee maanden meerdere gewelddadige overvallen plaats. Afgelopen weekend escaleerde dit op de Persoonshaven en Houdringeweg zo erg dat er zelfs bij geschoten werd. Er raakte gelukkig niemand gewond maar er waren wel kinderen buiten aan het spelen toen dit gebeurde. Bij beide incidenten vluchtte meerdere verdachten. Goede samenwerking tussen het Regionale Team Overvallen, verschillende basisteams van district Zuid en de district-recherche leidde tot de aanhouding van de drie jonge Rotterdammers van 15 en 16 jaar. De politie hield ze vanmorgen aan in hun ouderlijk huis. Meerdere woningen werden doorzocht en daarbij werden twee vuurwapens, een machete, een groot geld bedrag en vermoedelijk buitgemaakte goederen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en sluit hierbij meerdere aanhoudingen niet uit.