Woningbrand Schijndel: zoon verdacht van brandstichting

In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober 2020 ontsnapten vijf bewoners van een woning in Schijndel op het nippertje aan een verwoestende vlammenzee. In hun woning was brand uitgebroken. Zij konden zich ternauwernood uit de vuurzee redden. De woning brandde grotendeels uit. Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vervolgt de zoon van het gezin voor in ieder geval brandstichting.