Man (23) neergestoken in Zeeuwse duinen, politie verricht 6 aanhoudingen

In de nacht van zaterdag op zondag is in het duingebied in Zeeland, in de omgeving van de Walendijk, een 23-jarig man uit Breskens neergestoken. 'Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond', zo meldt de politie zondag.

Melding

Zondag kwam in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.35 uur een melding binnen dat er in de duinen een man zou zijn neergestoken. Er gingen direct meerdere agenten ter plaatse. Ze troffen op een duinovergang aan de Zeeweg een ernstig gewonde man aan. Deze is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

Er werd ter plaatse direct een onderzoek opgestart wat er toe leidde dat kort na het incident zes personen werden aangehouden. Twee jongens die in het duingebied waren zijn kort na hun aanhouding vrijgelaten. 'Op een camping in de buurt werden vier verdachten aangehouden. Twee 17-jarige meisjes uit Oostburg en een 16 en 17-jarige jongen uit Maastricht. De twee meisjes zijn nadat ze zijn gehoord weer in vrijheid gesteld. Ze zijn niet langer aangemerkt als verdachten. Wat de rol van de twee jongens uit Maastricht bij het incident is wordt onderzocht', aldus de politie.