Twee rijstroken Haringvlietbrug (A29) leidt in modelberekening tot minder reistijd

Vanaf maandag 23 augustus 2021 geldt op de Haringvlietbrug een snelheidsbeperking van 50 km/h en zijn in beide richtingen de rijstroken versmald. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer veilig over de brug kan blijven rijden tot aan de renovatie'', zo meldt Rijkswaterstaat (RWS) maandag.

Modelberekening: half uur vertraging avondspits

Een nieuwe modelberekening voor deze aangepaste verkeerssituatie lijkt erop te wijzen dat weggebruikers vooral in de avondspits op de snelweg A29 richting Bergen op Zoom rekening moeten houden met ongeveer een half uur extra reistijd bovenop de reguliere files.

Indicatie

In de avondspits richting Rotterdam, in de ochtendspits en op de omrijdroute via de snelweg A16 lijkt de extra hinder beperkt. Hoewel het slechts gaat om een indicatie van de te verwachten extra reistijd, lijkt er minder hinder te ontstaan dan in de eerdere variant waarbij in beide richtingen een rijstrook beschikbaar was. In de praktijk moet nog blijken of dit eerste beeld ook klopt. Zeker de eerste weken ontstaat naar verwachting in beide spitsen extra hinder bovenop de reguliere files door drukte, weersomstandigheden, ongevallen of bijvoorbeeld vakantieverkeer.

Houd rekening met files in beide spitsen

Het verkeersmodel is en blijft een model en geeft slechts een indicatie van de te verwachten extra reistijd. De A29 is een drukke snelweg waar nu al geregeld files staan, ook zonder maatregelen op de brug. Naar verwachting zullen de eerste weken na 23 augustus in beide spitsen files ontstaan. Het verkeer moet dan nog wennen aan de nieuwe situatie met smallere rijstroken en een lagere snelheid. Ook weersomstandigheden, ongevallen en bijvoorbeeld vakantieverkeer kunnen voor vertragingen zorgen.

Advies RWS

Advies aan weggebruikers blijft dan ook om goed voorbereid op reis te gaan. 'Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route. Als u toch over de Haringvlietbrug reist, houdt u voor uw veiligheid en die van anderen dan aan de maximumsnelheid. Er wordt gehandhaafd', aldus RWS.