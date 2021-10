Dode en gewonde bij aanrijding in Brunssum

Bij een verkeersongeval op de N276 in Brunssum is vrijdagmorgen een persoon overleden en een slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 5.15 uur kreeg de politie melding van een aanrijding op de N276. Het ongeluk was gebeurd toen een auto met pech op de weg stil kwam te staan. Een tweede auto reed er achter op. Een derde auto reed de twee eerdere voertuigen aan. Door die botsing kwam de auto met pech in de berm terecht. Uit de tegenovergestelde richting kwam een lijnbus die uitweek naar de berm om de wrakstukken te omzeilen. De bus kwam in de berm vervolgens in botsing met een scooter waarbij de twee slachtoffers werden geraakt. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de exacte omstandigheden en toedracht van het ongeval.