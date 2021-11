FNV: Nieuwe CAO supermarkten, 9% erbij in 3 jaar

'Mager bod'

Michiel Al, bestuurder FNV Handel: ‘Wij hebben het eindbod van de supermarktbazen negatief voorgelegd. Hoewel de loonsverhoging redelijk is, vinden we het in zijn geheel een mager bod. Maar onze leden stemmen voor, dus zullen wij tekenen voor deze cao.'

9% loon erbij in 3 jaar

De cao heeft een looptijd van drie jaar, met terugwerkende kracht van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2023. De lonen gaan in die tijd met 9% omhoog. De toeslag voor het werken op zondag gaat per 1 januari 2022 met 50% omlaag. Uitzondering zijn de medewerkers die nu op zondag werken en dit blijven doen. Zij behouden hun toeslag nog drie jaar. Per 1 januari 2025 is de toeslag voor de hele sector gehalveerd.

Eén jaar eerder stoppen

Ook is er voor een beperkte groep een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Wie veertig jaar in dienst is bij dezelfde baas kan één jaar eerder stoppen met werken.