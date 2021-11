Drie verdachten geweld Mallorca langer vast

Het voorarrest van drie verdachten in het onderzoek rondom het (dodelijk) geweld in Mallorca is verlengd. De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat verdachten S. B. (19), M. T. (18) en H. B. (18) langer vast blijven zitten. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. Twee andere verdachten, die niet terechtstaan voor de dood van Heuvelman, mogen hun proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.

Voorarrest

Vandaag vond de eerste pro-formazitting in het onderzoek naar het (dodelijk) geweld in Mallorca plaats. Vijf verdachten zaten nog vast en stonden vandaag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank. Tijdens de zitting is gesproken over de stand van het onderzoek en hun voorarrest. De raadslieden van K. B. (19) en D. van S. (18) hebben de rechtbank verzocht hun voorlopige hechtenis te schorsen. Zij worden verdacht van een poging doodslag en twee keer openlijk geweld. Het Openbaar Ministerie heeft zich niet verzet tegen schorsing van hun voorlopige hechtenis. Schorsing van de voorlopige hechtenis betekent dat iemand nog wel verdacht wordt en dat de verdenking sterk is, maar dat iemand onder voorwaarden het proces thuis mag afwachten. De rechtbank heeft besloten mee te gaan in het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis van deze twee verdachten. Hoewel zij onder andere verdacht worden van een ernstig strafbaar feit – de poging doodslag voor café De Zaak – vindt de rechtbank dat de persoonlijke belangen van deze twee om de zaak thuis af te wachten zwaar meeweegt. Daarnaast is ook niet de vrees dat als de twee geschorst zouden worden dat zij het (politie)onderzoek kunnen frustreren. De rechtbank heeft daarbij ook gelet op de rapporten van de reclassering. Zij moeten zich aan diverse voorwaarden houden, zoals een contactverbod, een verbod op het gebruik van alcohol en drugs en een meldplicht.

Onderzoek nog niet afgerond

De rechtbank gaat niet mee in de verzoeken van de advocaten van de drie die door het Openbaar Ministerie verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige Heuvelman. Zij zitten, onder andere, vast op de zogenoemde 12-jaarsgrond. Zij worden verdacht van een strafbaar feit waarvoor een gevangenisstraf van 12-jaar of meer op staat en waardoor de rechtsorde is geschokt. Ook bestaat bij deze verdachten de vrees dat zij opnieuw in de fout zullen gaan. Bij M. T. wordt deze vrees bevestigd door de inhoud van een reclasserinsgrapport. Hun persoonlijke belangen wegen in dit geval niet zwaar genoeg. Zij blijven in elk geval vastzitten tot aan de volgende zitting.