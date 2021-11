Man verdacht van 'Black-Friday'-oplichting 200 mensen via malafide verkoopsites

Vandaag, op ‘Cyber Monday’, heeft de officier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam, tijdens een voorbereidende zitting, de strafzaak behandeld tegen een 28-jarige verdachte die ervan wordt verdacht dat hij in 2020 ruim 200 mensen heeft opgelicht via malafide verkoopsites. Dit meldt het OM maandagmiddag.

'Black-Friday' en 'Cyber Monday'

De feestdagen staan voor de deur en met de huidige coronamaatregelen zullen veel mensen online inkopen gaan doen. Dan is het ook nog ‘black friday’ en ‘cyber monday’, dat betekent hoge kortingen op producten. 'Maar let wel op: doe alleen aankopen bij betrouwbare verkopers', zo waarschuwt het OM.

Criminele opbrengst volgens verdenking: 120.000,- euro

In juni 2020 werd de toen 27-jarige verdachte aangehouden door de politie. De verdachte verkocht jassen, tassen en schoenen van absolute topmerken met kortingen van 70 procent. Maar na betaling door de ruim 200 slachtoffers leverde verdachte meestal niets. Met zijn handelen denkt het OM dat de verdachte hiermee ruim 120.000 euro heeft verdiend.

Spoedige behandeling

Tijdens de voorbereidende zitting zei de officier van justitie dat zij hoopt op een voorspoedige behandeling van de zaak. Dit vanwege de omvang van de fraude, namelijk de vele slachtoffers, het wederrechtelijk gekregen voordeel, het gebruik van 12 frauduleuze webshops en het gebruik van geldezels nadat de verdachte zijn eigen bankrekeningen werden geblokkeerd. Maar ook vanwege het gemak waarmee verdachte dit deed en bleef doen, ook nadat hij meermalen in het televisieprogramma Opgelicht was geconfronteerd met de gevolgen van zijn handelen.

Ondermijning online handelsverkeer

Dit gedrag en wat dit vervolgens uitstraalt naar de samenleving, namelijk dat online oplichting makkelijk is en dat je er niet te zwaar aan moet tillen, is volgens het OM precies wat het vertrouwen in het online handelsverkeer kan ondermijnen. Dit is wat de wetgever met het nieuwe artikel 326e Wetboek van Strafrecht wil bestrijden (grootschalige online handelsfraude). Daarom vindt het Openbaar Ministerie het van groot belang om ook dit type zaken spoedig voor de rechter te brengen. Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is. De rechter bepaalde vandaag dat er meer getuigen gehoord moeten worden.