Rotterdammer moet 2,5 jaar cel in na lekken vertrouwelijke informatie Douane

Dinsdag heeft de rechtbank in Rotterdam een 29-jarige Rotterdammer veroordeeld tot 2,5 jaar cel. 'De verdachte heeft nog geen jaar nadat hij was aangenomen als douanier meermaals zijn ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd', zo meldt de rechtbank Rotterdam dinsdag.

Containers

'De 29-jarige Rotterdammer heeft in delen van een douanesysteem waarin hij uit hoofde van zijn functie niets te zoeken had, de gegevens van meerdere containers geraadpleegd. In al die containers is cocaïne aangetroffen', aldus de rechtbank.

Het publieke vertrouwen geschaad

De integriteit van overheidsdiensten dient onder alle omstandigheden boven elke twijfel verheven te zijn. Door misbruik te maken van zijn positie als douanier heeft de verdachte schade toegebracht aan het imago van zijn voormalige werkgever. Hij heeft ook het publieke vertrouwen in de integriteit van de douane als overheidsorgaan in diskrediet gebracht. Het handelen van de verdachte moet de nodige frustratie bij zijn (voormalige) collega’s teweeg hebben gebracht.

Cocaïne

Daarnaast heeft hij het door zijn werkgever en zijn collega’s in hem gestelde vertrouwen beschaamd en personen die via de Rotterdamse haven cocaïne binnenbrachten met informatie gefaciliteerd. De handel in cocaïne leidt door de grote winstgevendheid ervan tot veel criminaliteit en overlast en heeft een ontwrichtende invloed op de samenleving.