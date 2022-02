Bewoonster verzorgingshuis Sint Joris in Oirschot gewond bij brand

Donderdagavond is bij een brand in het verzorgingshuis Sint Joris een gewonde gevallen.

Bewoonster gewond

De brand werd donderdagavond even voor 19.00 uur gemeld. Hierop ging de brandweer ter plaatse. 'Bij de brand raakte een bewoonster gewond. Personeel van het verzorgingstehuis heeft haar opgevangen en eerste hulp verleend, daarna is de zorg overgenomen door ambulancepersoneel', zo meldt de Veiligheidsregio donderdagavond. De oorzaak is niet bekend, er is lichte rook- en brandschade.