NS: Tot maandagochtend geen treinen meer

Actuele reisinformatie ook verstoord

De actuele reisinformatie is ook verstoord: de reisadviezen in de reisplanner tonen geen vertragingen of uitgevallen treinen. 'Op de stations kunnen we zelfs geen enkele informatie geven. We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren', aldus NS.

Treinen regionale vervoerders rijden wel

Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen wel, hoewel ook daarbij geen actuele reisinformatie gegeven kan worden. Alle treinen van NS met een geplande vertrektijd vóór 17.00 uur zullen niet rijden.

Update 18.15 uur

Door de technische storing waarmee NS al sinds zondagmiddag kampt zullen de NS-treinen tot tenminste 20.00 uur niet rijden. NS adviseert reizigers dringend om niet op reis te gaan en naar andere reisopties te zoeken. Op de stations is de informatie weer hersteld. 'Het is helaas nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren', aldus NS. Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen volgens de normale dienstregeling. Ook de internationale treinen worden niet geraakt door deze problemen.

Update 19.15 uur

'Door de enorme impact van de storing aan het IT-systeem is het helaas niet mogelijk om vandaag nog treinen te rijden. Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot. Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd. Voor onze reizigers is dit een ontzettend vervelend bericht', aldus NS

'Dienstregeling maandagochtend grotendeel opgestart'

NS verwacht dat morgenochtend grotendeels de normale dienstregeling kan worden opgestart. Aan het einde van de ochtend trad de IT-storing op. Deze had invloed op het systeem dat actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Dit systeem is belangrijk om veilig en volgens dienstregeling te rijden: wanneer er ergens een incident optreedt, dan past het systeem zich daarop aan. Dat was door de storing niet mogelijk. De internationale treinen ondervinden geen hinder van deze storing. Voor informatie over de dienstregeling van andere vervoerders kunnen reizigers de websites van deze vervoerders raadplegen. De reisplanner voor morgenochtend wordt op dit moment bijgewerkt.