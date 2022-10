OM eist 3 jaar cel voor verkrachting na uniek DNA-onderzoek op tweeling

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Assen een celstraf van drie jaar geëist tegen een 29-jarige man uit Zuidlaren. 'Hij wordt verdacht van het op 6 juli 2019 verkrachten van een toen 76-jarige vrouw in de bossen bij Schipborg. De man heeft volgens het OM zijn geslachtsdeel laten zien en de vrouw daarna aangevallen. Daarbij heeft hij de hand op haar mond gelegd en haar betast', zo meldt het OM maandag.

DNA-onderzoek op tweelingbroer

De verdachte is drie dagen na het incident aangehouden. Uit de aangifte van het slachtoffer, diverse getuigenverklaringen en telecomgegevens blijkt volgens het OM dat de verdachte in de buurt van het plaats delict is geweest. 'Er is ook DNA op de kleding van het slachtoffer gevonden dat van de dader afkomstig moet zijn geweest. Dat DNA bleek overeen te komen met dat van een eeneiige tweeling waarvan de verdachte één van de tweelingbroers is', aldus het OM. Het DNA van eeneiige tweelingen is hetzelfde; zij zijn op basis van hun DNA niet te onderscheiden.

Tweelingbroer

De verdachte heeft altijd ontkend de vrouw te hebben verkracht. De rechtbank heeft, op verzoek van de verdediging, bepaald dat er een aanvullend onderzoek moest plaatsvinden naar het DNA. Daarbij moet worden gekeken of er – ondanks identieke DNA-profielen – toch onderscheid gemaakt kan worden tussen de verdachte en zijn tweelingbroer.

Wettig en overtuigend

Het NFI heeft dit nadere onderzoek uitgevoerd. Voor het eerst in Nederland in zo’n onderzoek, met uitdrukkelijke toestemming van de verdachte en zijn tweelingbroer, verricht. Daaruit blijkt dat het meer dan één miljard keer waarschijnlijker is dat de aangetroffen DNA-sporen van de verdachte zijn dan dat ze toebehoren aan de tweelingbroer. Deze conclusie past in de ogen van het OM volledig bij de resultaten van het eerder door de politie uitgevoerde opsporingsonderzoek. Daardoor is volgens de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de dader is.

Mishandelingen

Naast de verkrachting wordt de man ook verdacht van meerdere mishandelingen van een jonge vrouw uit Annen on 2017 en 2018. Volgens het OM zou hij in die periode de keel van de vrouw meerdere malen hebben dichtgeknepen. Ook heeft hij haar bij de nek gegrepen.

Geen verantwoordelijkheid

De officier van justitie zegt dat de verdachte geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daad. Dat rekent zij hem zwaar aan. Hij heeft immers de leefwereld van het slachtoffer voorgoed veranderd. “Het op klaarlichte dag worden aangevallen en zelfs ook te worden verkracht door “de man uit de bosjes” is voor iedereen één van de grootste nachtmerries.” Naast een celstraf eist de officier van justitie ook een contactverbod met het slachtoffer. Ook eist zij, na het uitzitten van een eventuele celstraf, een maatregel die het mogelijk maakt de verdachte onder toezicht te stellen.

Voorlopige hechtenis

De man heeft ruim zeventien maanden in voorlopige hechtenis gezeten. De rechtbank stelde hem onder voorwaarden in vrijheid in december 2020. De rechtbank overwoog destijds dat, gelet op de duur van de voorlopige hechtenis, het onderzoek dat nog plaats moest vinden en de persoonlijke omstandigheden, de verdachte de uitkomst van zijn strafzaak in vrijheid af mocht wachten. De rechtbank in Assen doet over drie weken uitspraak.