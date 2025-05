Aanpak verkeersplein Gieten: fly-over en extra rijstroken op N34

Knelpunten

Deze maatregelen volgen uit onderzoek naar knelpunten en mogelijke maatregelen op de N34 ter hoogte van het verkeersplein Gieten. Er loopt aanvullend onderzoek naar wat er verder nodig is om de hele N34 veiliger te maken.

Spits

Gedeputeerde Henk Jumelet: "De N34 is een belangrijke weg in Drenthe. We hebben al veel verbeterd, zoals de verdubbeling tussen Coevorden en Emmen en ongelijkvloerse kruisingen tot aan Gieten. Het verkeersplein bij Gieten is nog een knelpunt. Vooral in de spits staan er vaak files en gebeuren er kop-staartbotsingen. Samen met de gemeente Aa en Hunze, de omgeving en Rijkswaterstaat hebben we hard gewerkt aan een passende oplossing: een fly-over bij verkeersplein Gieten. Ook verdubbelen we de N34 over een afstand van ongeveer 5 kilometer tussen Eext en Gasselte. Dit draagt bij aan veiliger verkeer, minder files en een betere bereikbaarheid van de OV-hub in Gieten."

Start bouw in 2030

De komende jaren werkt de provincie het ontwerp verder uit. Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten op onder andere de leefomgeving, geluid en kosten. Ook wordt gekeken hoe de fly-over goed kan passen in het landschap. Tegelijkertijd starten wij de procedure om de aanleg wettelijk mogelijk te maken. Naar verwachting begint de bouw in 2030.