Maandagavond alsnog vuurwerk- en droneshow A'DAM Toren

In Amsterdam wordt maandagavond 2 januari de Vuurwerk- en droneshow A'DAM Toren alsnog gehouden. Deze stond op Oudejaarsnacht gepland maar kon vanwege de harde wind afgelopen zaterdag niet doorgaan', zo laat de gemeente Amsterdam maandag weten.

Vuurwerk en drones

'De vuurwerkshow met drones vanaf de A'DAM Toren begint maandagavond om 20.23 uur', aldus de gemeente.

'Extra kippenvel'

Deze show is gechoreografeerd op muziek, voor extra kippenvel. Dus stem af en luister online naar de Feelgood Soundtrack Livestream!. Het beste zicht op de show heeft u vanaf de kades rond het IJ, en in alle omliggende woonwijken in Amsterdam Noord, van NDSM en Overhoeks tot de Van der Pekbuurt en het IJplein.