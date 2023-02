Bewoner (65) onder verdachte omstandigheden dood in woning aangetroffen

Nadat afgelopen dinsdag 31 januari rond 13.30 uur in een woning aan de J.F. van Hengelstraat in Amsterdam onder verdachte omstandigheden een overleden persoon werd aangetroffen is de politie in en om de woning een onderzoek gestart. Dit meldt de politie zaterdag.