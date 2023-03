Man bedreigt op snelweg automobilisten met wodkafles in vorm van automatisch wapen

De politie in Amsterdam kreeg zaterdagavond rond 18.15 uur meerdere meldingen van automobilisten die over de A4 in de richting van Amsterdam reden dat zij werden ingehaald door een busje met daarin meerdere personen en dat één van hen een lang vuurwapen vast had en dat op de ingehaalde auto's richtte. Dit meldt de politie zondag.

Alle inzittenden in de boeien geslagen

De gealarmeerde agenten die direct naar de locatie zijn gereden kregen het betreffende busje op een gegeven moment in de smiezen en volgden het voertuig. Toen het busje op de Piet Braaijweg in Amsterdam-Duivendrecht stopte, trokken de agenten, gelet op de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen, hun dienstwapens en startten de procedure Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten. 'Alle inzittenden in het busje werden naar de grond gepraat en in de boeien geslagen', aldus de politie.

Bijzondere fles alcohol

De agenten doorzochten vervolgens het busje en troffen inderdaad iets aan dat zondermeer op een vuurwapen lijkt maar dat niet blijkt te zijn. Het ging namelijk om een fles wodka in de bijzondere vorm van een automatisch vuurwapen.

Aanhouding

Uiteindelijk is alleen een 22-jarige man uit Nieuw-Vennep aangehouden die er van verdacht wordt de bijzondere fles alcohol op mensen te hebben gericht. De Haarlemmermeerder moest mee naar het politiebureau. De overige inzittenden van het busje zijn uit de handboeien gehaald.

Onschuldige omstanders

'Tijdens de BTVG zijn een aantal onschuldige omstanders ook onbedoeld in de vuurlinie van de politieagenten terechtgekomen. Met allen is een goed gesprek gevoerd en is er ook slachtofferhulp aangeboden. Eén van hen is alleen zo vreselijk geschrokken, dat politieagenten hebben besloten haar naar huis te brengen', aldus de politie.

Waarschuwing politie

De politie laat weten dat het in dit specifieke geval goed is afgelopen, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Op afstand is een nepvuurwapen, of in dit geval een fles drank in de vorm van een vuurwapen, niet van echt te onderscheiden en kunnen er onnodig slachtoffers vallen, zo waarschuwt de politie. Ook de impact voor de omstanders, die onnodig onderdeel zijn geworden van een BTVG, maar ook voor de melders op wie het zogenaamde wapen gericht is, is groot. 'Laat dit soort ‘wapens’ dan ook altijd thuis', aldus de politie.