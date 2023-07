Steekincident en schietincident in Winschoten

Op donderdag 6 juli hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden in Winschoten. In de middag vond er aan de Venne een steekincident plaats. ‘s Avonds vond er een schietincident plaats aan de Transportbaan. De politie doet onderzoek naar deze incidenten en kijkt daarbij of er sprake is van een verband tussen deze incidenten. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Donderdagmiddag rond 14:00 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen van een vechtpartij op een terras aan de Venne. Getuigen hebben gezien dat er meerdere mannen uit twee auto’s stappen en in conflict raakten met mensen op het terras. Bij deze vechtpartij werd het slachtoffer, een 29-jarige man uit Winschoten, gestoken. Hierna renden de mannen terug naar hun auto’s en reden weg in de richting van de Liefkensstraat. Het slachtoffer meldde zich even later gewond in het ziekenhuis. De politie heeft sporenonderzoek gedaan op de locatie van het incident. De recherche doet onderzoek naar dit steekincident. Er is nog niemand aangehouden.

Schietincident

Later op de dag, rond 21:00 uur, ontvingen we een melding van een schietincident aan de Transportbaan. Direct gingen meerdere agenten met zware vesten naar de locatie van de melding. Hier troffen zij het slachtoffer voor een pand aan. De 28-jarige man uit Groningen raakte zwaar-, maar niet levensbedreigend gewond. Ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plaatse voor de medische hulpverlening. Ook de politiehelikopter en de Dienst Speciale Interventies (DSI) werden opgeroepen, om te zoeken naar de verdachte.

Rond 21:15 uur troffen we op de Papierbaan een tweede slachtoffer aan. Wat er aan de papierbaan is gebeurd onderzoeken we. Ook dit slachtoffer, een 33-jarige man uit Winschoten, raakte niet levensbedreigend gewond. Beide slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft sporenonderzoek gedaan op beide locaties. Ook bij deze incidenten is niemand aangehouden.