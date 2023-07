'Home-made' explosief pakket in container binnentuin op IJburg

Afgelopen zaterdagmiddag trof een oplettende burger op IJburg een verdacht pakketje aan in een container in een binnentuin van een wooncomplex. Op basis van hoe het pakketje er uit ziet, vertrouwde deze persoon de situatie niet en besloot de politie te bellen. 'Dat is maar goed ook, want na onderzoek van een explosieven-expert van de politie blijkt het daadwerkelijk om een ‘home made’ explosief voorwerp te gaan, voorzien van flitspoeder', zo meldt de politie dinsdag.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het voorwerp te onderzoeken en te ontmantelen. 'Het gevaar voor alle omwonenden was daarmee geweken', aldus de politie.

Verdachte aangehouden

Al snel na het aantreffen van dit voorwerp komt de recherche een verdachte op het spoor. Deze Amsterdammer wordt enkele uren na de melding aangehouden in een woning, niet ver van de locatie waar het voorwerp is aangetroffen. Het politieonderzoek naar zijn rol en een eventueel motief is in volle gang.

Explosies

Amsterdam kent dit jaar opnieuw veel incidenten met explosieve voorwerpen. Dat is zorgelijk, want de gevaarsetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte – waar volop gewerkt en geleefd wordt – en zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Dat moet stoppen.

Hulp buurtbewoners 'hard nodig'

De politie werkt er hard aan om verdachten op te sporen die bij deze vorm van excessief geweld betrokken zijn. Dit heeft al geleid tot meerdere aanhoudingen, veroordelingen en forse gevangenisstraffen. Maar om de daders op te sporen heeft de politie buurtbewoners hard nodig. Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang.