ProRail verwijdert ongezonde kwartshoudende ballast uit woonwijk in Apeldoorn

Gezondheidsrisico's

Apeldoornse omwonenden van het ballastdepot, een opslag voor spoorstenen, hadden hun zorgen geuit over mogelijke gezondheidsrisico’s die ze liepen door het bouwstof dat van die berg stenen af kwam. 'Er komt daarom ook een extra onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsriciso’s voor omwonenden', aldus ProRail.

Nieuw depot buiten de bewoonde omgeving

De oude ballast die nog in het depot lag is vandaag weggehaald door de leverancier. Nieuwe ballast die nog voor werkzaamheden nodig is, wordt in een depot buiten de bewoonde omgeving opgeslagen. Hiermee komt ProRail tegemoet aan de wensen van de bewoners. ProRail laat de huizen rondom het voormalige ballastdepot schoonmaken op advies van de GGD. Hierover zijn de omwonenden geïnformeerd.

Ballast

De stenen zijn bedoeld als fundament voor het spoor: ballast. Veel van deze stenen bevatten het in de aardkorst veelvoorkomende mineraal kwarts. Als met de stenen gewerkt wordt, ontstaat stof. In dit stof zitten kleine kwartsstofdeeltjes, die ongezond zijn. Wie onbeschermd veel, langdurig en in hoge concentraties aan stof van kwartshoudende steen wordt blootgesteld, loopt risico om longziekten te krijgen.