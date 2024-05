Fransman 4 jaar cel in voor mislukte afpersing Nederlandse autobedrijven

WhatsAppberichten

De man nam tussen 28 september en 12 oktober 2023 contact op met 4 autobedrijven uit Dieren, Zwaag, Woerden en Someren. Hij stuurde WhatsAppberichten dat hij een auto had gekocht bij het bedrijf. De politie had de auto inbeslaggenomen omdat die auto gestolen bleek te zijn, zo stelde hij. De Fransman eiste 50 duizend euro als vergoeding.

Afpersing

Als er niet betaald zou worden zou hij schade toebrengen aan de autobedrijven. De man reed op 1 oktober 2023 in een Peugeot met Frans kenteken naar 3 van de 4 autobedrijven. Bij de autobedrijven aangekomen filmde hij dat hij een vloeistof op straat goot en aanstak. De man stuurde vervolgens het filmpje naar 3 van de 4 autobedrijven.

Verklaring man 'ongeloofwaardig'

De man verklaarde dat hij niet de persoon is die de berichten en filmpjes verstuurde. Hij zei dat hij ook niet in Nederland was om de filmpjes op te nemen. De Peugeot was volgens hem van een vriend, van wie hij de auto weleens leende. Zijn DNA zat op spullen in de auto, omdat hij de spullen had aangeraakt. Zijn iPhone had hij in de Peugeot laten liggen. De rechtbank gelooft deze verklaringen niet.

Bewijs in het dossier

De politie vond in de auto een bivakmuts, handschoenen en een aansteker. Op deze spullen zat zijn DNA. De bivakmuts, de handschoenen en de aansteker zijn ook te zien in de afpersingsfilmpjes die de man naar de autobedrijven stuurde. De route die de auto op 1 oktober 2023 langs de autobedrijven reed werd vastgelegd via kentekenherkenning. Deze route komt overeen met plaatsen waar de iPhone van de man zendmasten aanstraalde op 1 oktober 2023. Ook is het telefoonnummer waarmee hoofdzakelijk de afpersingsberichten werden gestuurd, aan de man te koppelen.

Vaker veroordeeld

De rechtbank vindt bewezen dat de man 4 autobedrijven probeerde af te persen. Bij de strafbepaling weegt de rechtbank mee dat hij in Frankrijk vaker is veroordeeld voor vermogensdelicten. De afpersingsberichten zorgden bij de autohandelaren, hun medewerkers en hun familieleden voor grote angst. Volgens de rechtbank past bij deze pogingen tot afpersing alleen een langdurige gevangenisstraf. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan 3 autobedrijven schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 80 duizend euro, omdat zij door de bedreiging met brandstichting hun bedrijven extra moesten beveiligen.