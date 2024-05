Provincie Gelderland mag wolf voorlopig niet verstoren met paintballgeweer

Geen afwijkend gedrag wolf

Volgens de Faunabescherming - die de zaak aanspande om zo te voorkomen dat de wolf opzettelijk wordt verstoord door het gebruik van een paintballgeweer - is er geen sprake van afwijkend gedrag bij de wolf of moet daar eerst meer onderzoek naar worden gedaan.

Paintballgeweer

Er is volgens de Faunabescherming geen noodzaak om in het belang van de openbare veiligheid de wolf te verstoren. Ook zijn er andere mogelijkheden om de wolf te beschermen en om voedselconditionering te voorkomen. De voorzieningenrechter vindt dat de provincie haar standpunt niet goed heeft onderbouwd en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Dit betekent dat de vergunninghouder, de Faunabeheereenheid Gelderland, voorlopig geen paintballgeweer mag gebruiken om de wolf af te schrikken.

Wolvenmeldpunt

Sinds eind januari 2024 kwamen bij het Wolvenmeldpunt en de provincie regelmatig meldingen binnen over minstens 1 jonge wolf met geringe schuwheid ten opzichte van mensen en voertuigen in de omgeving 'Het Leuvenumse Bos' en Speuld in Ermelo. Volgens de provincie is de wolf waarschijnlijk gevoerd. De provincie vond het in het belang van de openbare veiligheid noodzakelijk om in te grijpen en wilde met de inzet van een paintballgeweer bereiken dat de wolf weer schuw wordt. De provincie verleende daarom een vergunning voor het verstoren van wolven met afwijkend gedrag in de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde, Epe, Apeldoorn en Barneveld. Deze vergunning gold voor de duur van 18 maanden.