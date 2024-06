Automobilist richt ravage aan in Eelde

In het Drentse Eelde heeft een automobilist woensdag een ravage aangericht in het centrum van Eelde. De bestuurder van de personenwagen is aangehouden.

De automobilist reed met hoge snelheid over de Stoffer Holtjerweg en reed hierbij meerdere fietsen en paaltjes omver. Ook auto’s ontkwamen niet aan het geweld door de automobilist. Daarnaast reed verdachte met hoge snelheid dwars door een voetgangersgebied.

Op de Hoofdweg kwam de auto tot stilstand. De bestuurder is door de politie aangehouden. Een persoon met lichte verwondingen is nagekeken door personeel van de ambulancedienst, maar behoefte niet naar een ziekenhuis. Het is onduidelijk wat de toedracht is van de actie door de automobilist.