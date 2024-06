Zr.Ms. Karel Doorman behandelt eerste gewonde aan boord in Rode Zee

Zr.Ms. Karel Doorman heeft tijdens de missie in de Rode Zee voor het eerst een gewonde aan boord behandeld. Het gaat om een opvarende van een koopvaardijschip dat in de Golf van Aden door 2 raketten werd geraakt. Het slachtoffer is vandaag in Djibouti aan land gebracht voor verdere behandeling.