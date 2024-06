Man uit Tuitjenhorn krijgt 8 jaar cel voor wurgen van zijn vrouw uit jaloezie

Afscheidsbrief op telefoon

Op 22 december 2023 heeft de man zijn echtgenote in de slaapkamer om het leven gebracht door haar te wurgen. Dit gebeurde nadat zij had verteld dat zij niet langer van hem hield en de relatie die zij met een andere man had, niet wilde beƫindigen. De verdachte heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht. In een notitie op de telefoon van de verdachte is een afscheidsbrief gevonden, waarin hij zegt dat hij afscheid neemt van iedereen en het slachtoffer met zich meeneemt.

Persoonlijkheidsstoornis

De psycholoog die de verdachte heeft onderzocht, acht hem verminderd toerekeningsvatbaar. De verdachte heeft een persoonlijkheidsstoornis die emotionele beperkingen voor hem meebrengt. De door de verdachte gevoelde afwijzing door het slachtoffer en de dreigende verlating leidde bij hem tot heftige emoties die hij niet kon reguleren of verminderen. Het lijkt erop dat het overwegen en onderzoeken van alternatief gedrag voor de verdachte hierdoor onvoldoende mogelijk was.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte het slachtoffer om het leven heeft gebracht door haar te wurgen. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet met voorbedachte raad gebeurd, omdat er geen bewijs is dat de verdachte de afscheidsbrief al voor het doden van zijn vrouw heeft geschreven. De rechtbank spreekt hem dan ook vrij van moord.

Doodslag wel bewezen

Op basis van de bekentenis van de verdachte, een proces-verbaal van de politie en een rapport van de forensisch patholoog, acht de rechtbank doodslag bewezen. De rechtbank neemt de conclusies van de psycholoog over en acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar voor het bewezenverklaarde.

Verantwoordelijk voor dood

Doodslag is een van de ernstigste strafbare feiten die de wet kent. De verdachte heeft een onomkeerbaar verlies teweeggebracht en een onbeschrijflijk groot leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. De verdachte zelf zal moeten leven met het besef dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn echtgenote en de moeder van zijn dochter. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat 8 jaar gevangenisstraf moet worden opgelegd.