Docent veroordeeld voor verkrachting van 14-jarige leerlinge

De verkrachtingen vonden plaats tussen januari 2017 en mei 2018. Het kwetsbare meisje zocht steun bij de docent in verband met haar moeilijke thuissituatie. De man ontfermde zich over haar als vertrouwenspersoon, maar ging al snel een (professionele) grens over. Zij hadden veelvuldig contact en deelden alles over hun persoonlijke levens met elkaar. Ook kregen zij een seksuele relatie waarbij zij naaktfoto’s en -video’s met elkaar uitwisselden en zowel op school als bij de man thuis meerdere keren seks hadden.

Alternatief scenario

De man ontkende tijdens de zitting dat hij fysieke seks had met het meisje. Hij wisselde ‘slechts’ seksuele berichten, foto’s en video’s met haar uit. Geconfronteerd met de berichten die de politie in de telefoon van het meisje aantrof, verklaarde hij dat hij ook met haar videobelde en dat hun fantasieën zo echt waren dat het leek alsof zij daadwerkelijk seks hadden. De rechtbank vindt deze uitleg niet aannemelijk. Daarbij kijkt ze naar de hoeveelheid berichten en de expliciete inhoud daarvan waarin de man meerdere keren verwees naar een fysieke ontmoeting met het meisje. De berichten passen veel meer bij daadwerkelijk fysieke seks - zoals het meisje verklaarde - dan bij het scenario van de man.



Gedetailleerde verklaringen

Naast de berichten vond de politie ook notities in de telefoon van het meisje. Daarin schreef ze dat zij seks met de man had. Verder vertelde zij gedetailleerd hoe de woningen en het atelier van de man eruit zagen. Ook kon het slachtoffer veel details vertellen over de echtgenote en de 2 dochters van de man.

Misbruik gemaakt van kwetsbare positie slachtoffer

De man maakte misbruik van het jonge, kwetsbare meisje dat het heel moeilijk had en alleen op zoek was naar iemand bij wie zij haar ei bij kwijt kon en haar wellicht kon helpen. Zij wendde zich tot de man, een docent die zij had moet kunnen vertrouwen. Hij schaadde echter het in hem gestelde vertrouwen en maakte misbruik van de ongelijkwaardige verhouding tussen de man en het meisje. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen professionele afstand tot het jonge meisje bewaarde. Daarbij liet hij leiden door zijn eigen seksuele verlangens. Hij hield totaal geen rekening met de gevolgen van zijn handelen op het slachtoffer. Uit de slachtofferverklaring - die zij tijdens de rechtszaak voorlas - bleek dat zij nog altijd veel last heeft van de gebeurtenis.

Bijzondere voorwaarden

Voor het voorwaardelijk strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar en hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man zich bij de reclassering melden en een behandeling bij Kairos volgen.

Verder legt de rechtbank een beroepsverbod van 5 jaar op. Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 15 duizend euro aan het slachtoffer betalen.