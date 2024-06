Dode bij ongeval A2

Foto: Archief foto ter illustratie

Eijsden Rond de klok van 00:15 uur werd de meldkamer gealarmeerd over een verkeersongeval op de oprit bij Knuvelkes, langs de A2 bij Eijsden. Het voertuig is vanaf de A2 de oprit opgereden. Daar heeft naar alle waarschijnlijkheid de bestuurder de macht over het stuur verloren. Het voertuig is vervolgens van de weg geraakt, tegen een boom en een ander voertuig gebotst.

Een inzittende van het voertuig is overleden. De andere inzittende is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. FO Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeval. Daarvoor is de oprit enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek.