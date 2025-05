Aanhoudingen voor wapenbezit op Stationsplein in Groningen

De politie beschikte donderdag over informatie dat één van de later aangehouden personen in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Agenten kwamen deze persoon op het spoor op het moment dat hij in gezelschap was van twee andere personen. Er werd besloten om tot aanhouding over te gaan en dat gebeurde op het Stationsplein.

Bij deze aanhouding is gebruik gemaakt van de zogeheten ‘benaderingstechniek gevaarlijke personen’. Daarbij hebben de agenten het vuurwapen gericht op de drie personen. Ze konden daardoor op een veilige wijze worden aangehouden en gecontroleerd op wapenbezit.

Uiteindelijk zijn een 22-jarige man uit de gemeente Noordenveld en een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor verboden wapenbezit. Bij hen werden een vuurwapen en een mes gevonden. De derde persoon die werd aangehouden, is alleen gehoord als getuige. Deze persoon is daarna ook heengezonden.

De 22-jarige en 21-jarige mannen zitten vast en ze worden gehoord over hun betrokkenheid. Het onderzoek gaat verder.