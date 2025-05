4,7 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne in Europa

Sinds de Russische invasie op 24 februari 2022 zijn 4,7 miljoen mensen uit Oekraïne naar andere delen van Europa gevlucht. Hiervan hebben zeker 4,4 miljoen mensen de Oekraïense nationaliteit. Er vluchtten ruim 1,1 miljoen Oekraïners naar Duitsland en bijna 1 miljoen naar Polen. In Nederland verbleven in februari 2025 bijna 120 duizend Oekraïense vluchtelingen. Dit meldt het CBS op basis van cijfers van Eurostat.

De 4,4 miljoen Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming die de Europese Unie op 4 maart 2022 heeft ingesteld. Alle EU en EFTA-landen, zoals IJsland, Noorwegen en Zwitserland, hebben deze richtlijn overgenomen. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt een andere regeling. Daar verblijven nog eens 219 duizend mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Het totaal aantal vluchtelingen komt neer op 11 procent van de totale Oekraïense bevolking.

Relatief de meeste vluchtelingen uit Oekraïne in Tsjechië, Polen en Slowakije

Relatief gezien heeft Tsjechië de meeste Oekraïners opgevangen. Op elke duizend inwoners telt Tsjechië ruim 36 vluchtelingen uit Oekraïne. Ook buurlanden Polen en Slowakije huisvesten relatief veel Oekraïners, respectievelijk 27 en 24 mensen per duizend inwoners.

Sommige landen verder weg van Oekraïne, zoals Ierland, Noorwegen, Finland en IJsland, vangen ook relatief veel Oekraïense vluchtelingen op: respectievelijk 21, 14, 12 en 10 Oekraïners per duizend inwoners. Het Europees gemiddelde ligt rond de 9 mensen per duizend inwoners. Nederland vangt 7 vluchtelingen per duizend inwoners op, minder dan gemiddeld. Relatief gezien vangen Italië en Frankrijk de minste vluchtelingen op, namelijk 3 respectievelijk 1 per duizend inwoners.