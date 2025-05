Boeren in Limburg : ‘Ik heb boerenverstand, geen criminelen op mijn land!’

In het zuiden van Limburg starten de Politie Eenheid Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en PVO Limburg een actie gericht op het minder aantrekkelijk maken van het buitengebied voor criminele netwerken. 'Dit door vanuit ondernemers en overheid samen een duidelijk signaal af te geven dat criminelen niet welkom zijn én het gezamenlijke toezicht in het buitengebied te intensiveren', zo meldt de polite zojuist.

‘Ik heb boerenverstand, geen criminelen op mijn land!’

Agrarische ondernemers die meedoen aan deze samenwerking plaatsen zichtbaar een bord op hun erf met de tekst ‘Ik heb boerenverstand, geen criminelen op mijn land’. 'Daarmee laten zij duidelijk zien dat zij niet weg zullen kijken bij criminele benadering, én zij regelmatig met de politie in contact staan', aldus de politie donderdag.

Loods of lege stal

Achtergrond van deze actie is enerzijds dat agrarische ondernemers in het buitengebied weleens worden benaderd door criminelen met vragen of ze een loods, een lege stal, of grond mogen huren, met als doel om die loods of perceel in te richten voor bijvoorbeeld een hennepplantage of voor een productielocatie van drugs. Anderzijds is de achtergrond dat boeren aangeven dat ze onvoldoende met de wijkagent in verbinding staan. Agrarisch ondernemers, die het bord ophangen, heten dan ook de lokale politie graag vaker welkom op hun erf.

Eerste bord bij agrarisch ondernemer in Zuid-Limburg

In het Heuvelland in Zuid-Limburg starten de LLTB, PVO Limburg en de politie deze actie bij agrarische ondernemers, die actief willen meewerken aan een veilig buitengebied. De boeren die de borden op hun erf ophangen, hebben vooraf contact gelegd met politie, de LLTB en PVO Limburg. Doel van dit versterkte bondgenootschap tussen boer en politie is ook om de meldingsbereidheid te vergroten. Agrariërs worden verzocht verdachte signalen te melden aan politie, Meld Misdaad Anoniem of bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon veilig buitengebied.