Drugslab zit steeds vaker in woonwijk

'Veiligheid omwonenden in het geding'

‘Drugscriminelen worden steeds inventiever en gewetenlozer’, constateert portefeuillehouder drugs Willem Woelders. ‘De veiligheid van omwonenden is in het geding.’

167 drugslocaties gevonden

De politie trof in 2024 in totaal 167 locaties aan waar synthetische drugs, heroïne en/of cocaïne werden geproduceerd, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van het vorige record uit 2023 (151). De meeste drugslabs werden ontdekt in de provincie Zuid-Holland (51), gevolgd door Noord-Brabant (38) en Noord-Holland (19). Dat in Zuid-Holland zo veel labs zijn gevonden, komt onder meer doordat de versnijding en/of het persen van blokken cocaïne en heroïne zich concentreert in deze provincie.

Ruim de helft drugslabs in woonwijk aangetroffen

Ruim 58 procent van de drugslabs (98 van 167) werd aangetroffen in woonwijken. Niet alleen schuren, garages en bedrijfspanden worden gebruikt, de meeste productieplaatsen zijn aangetroffen in een appartement of andersoortige woning. Een zorgwekkende trend, vindt Woelders. ‘De grote risico’s die criminelen willens en wetens nemen bij de productie van drugs hebben directe, vergaande gevolgen voor omwonenden. Hun veiligheid is in het geding. Dat het vreselijk mis kan gaan, hebben we al meerdere keren gezien. Bijvoorbeeld bij de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam, waarbij een drugslab vermoedelijk de oorzaak was.’

'Meldt verdachte signalen bij politie'

Woelders roept mensen op om verdachte signalen te melden bij de politie. ‘Wees alert op chemische geuren, afgeplakte ramen en deuren, verdachte personen die op vreemde tijden rondrijden met busjes, panden in- en uitlopen et cetera. Dit kunnen signalen zijn dat er een drugslab in je buurt zit. Bij de bestrijding van deze maatschappij-ontwrichtende criminaliteit hebben we de hulp van iedereen nodig.’