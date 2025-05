Douanier vast op verdenking van corruptie

De verdachte was werkzaam bij de Douane in Maastricht en wordt ervan verdacht al dan niet tegen betaling informatie over vluchten en controles op luchthaven Maastricht Aachen Airport te hebben gedeeld met andere personen. Hij is op vrijdag 25 april voorgeleid aan de rechter-commissaris. De raadkamer besloot 8 mei dat verdachte in elk geval nog 30 dagen in voorarrest blijft.

In belang van het lopende onderzoek, doet het OM verder geen mededelingen over deze zaak.