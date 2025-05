Defensie verwelkomt 2.000e deelnemer Maatschappelijke Diensttijd

De 2.000e deelnemer aan de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) Missie is van start gegaan. Een mijlpaal, vindt staatssecretaris Gijs Tuinman. Hij kwam gisteren dan ook naar de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot om met de cursisten in gesprek te gaan.

De MDT Missie biedt deelnemers tot 30 jaar een inkijkje in de wereld van Defensie. Via deze weg leren ze zichzelf beter kennen, kunnen ze persoonlijk groeien en ervaring opdoen. Daarnaast zetten ze zich in voor een ander. 1 op de 5 deelnemers blijft ook daadwerkelijk bij Defensie betrokken.



“Het is mooi om te zien hoeveel motivatie en enthousiasme hier heerst", aldus de staatssecretaris tijdens zijn bezoek. Hij kreeg een rondleiding bij het bivak en sprak met diverse deelnemers.

80 uur

In totaal duurt de 3-delige MDT Missie 80 uur. Die begint digitaal. Diverse online opdrachten bereiden de deelnemers voor op het Militaire Bivak. Dat bestaat uit 3 aaneengesloten dagen, inclusief overnachting op de kazerne in Oirschot.



De volgende stap is de Sociale Missie: 40 uur vrijwilligerswerk. Deelnemers hebben 5 maanden de tijd om dat werk te doen. Dat kunnen hele dagen, halve dagen en ook enkele uren zijn per keer.



Als afsluiting van het traject volgt tot slot de reüniedag. Hier komen alle deelnemers weer samen, en ze ontvangen hun MDT Missiecertificaat en Europass. Die pas is te gebruiken bij sollicitaties in de EU.

Opschalen

De MDT-missie levert een belangrijke bijdrage aan de gereedstelling van de organisatie. Ze is namelijk onderdeel van de nieuwe Nationale Weerbaarheidstraining van 10 weken en van het Civiel Ontwikkeljaar. Dit zijn 2 initiatieven waardoor de organisatie sneller groeit en weerbaarder wordt. Defensie kan er ook sneller door opschalen.