LUMC verwijdert kleine blaastumoren nu met laser: efficiënter en minder pijnlijk

Het verwijderen van oppervlakkige blaastumoren kan in het LUMC nu met een laser in plaats van een mesje. 'Een van de voordelen daarvan is dat de ingreep minder pijnlijk is voor patiënten, die niet meer onder narcose hoeven. Het LUMC ziet toekomst in deze behandeling, ook voor andere ziekenhuizen.

Binnenkant blaas

Oppervlakkige blaastumoren zijn kleine kankergezwellen aan de binnenkant van de blaas. Ze bevinden zich alleen aan de oppervlakte en groeien niet in de blaaswand. 'at maakt de tumoren minder gevaarlijk dan agressieve blaaskanker, maar de tumoren kunnen wel terugkomen. Gelukkig zijn ze in het beginstadium goed te behandelen', aldus het LUMC.

Wegsnijden

"Voorheen bestond die behandeling uit het wegsnijden van de tumoren met een elektrisch mesje. Nu kan dat ook met een laser. Deze methode is oncologisch niet beter of slechter. Wel is deze veel patiëntvriendelijker", zegt LUMC-uroloog Arnoud Postema. De behandeling is minder pijnlijk, waardoor patiënten niet meer onder narcose hoeven. Tijdens de behandeling brandt de laser bloedvaatjes meteen dicht, daarom mogen patiënten bloedverdunners blijven gebruiken en hoeft er geen katheter meer geplaatst te worden.

Minder druk op OK, meer vrije bedden

Jaarlijks komen er 7.000 nieuwe blaaskankerpatiënten bij in Nederland. Omdat deze tumoren in 60 tot 70% van de gevallen terugkeren, zijn veel controles en herbehandelingen nodig. Dat zorgt in het algemeen voor een grote druk op de zorg. De nieuwe lasertechnologie kan die druk verlagen. "Als tijdens een controle nieuwe tumoren ontdekt worden, kunnen die meteen verwijderd worden. Die ingreep kan op de poli plaatsvinden in plaats van in de operatiekamer (OK). Dit is een verlichting voor OK-medewerkers en zorgt voor meer vrije bedden, omdat een opname niet meer nodig is", zegt Postema.

Spaarne Gasthuis was eerste

Het LUMC is het tweede ziekenhuis in Nederland dat de lasertechnologie om oppervlakkige blaastumoren te verwijderen, gebruikt. In 2024 was het Spaarne Gasthuis, partner van het LUMC in het blaaskankernetwerk, de eerste die Trans Urethrale Laser Ablatie (TULA) toepaste. "Het zou mooi zijn als onze andere partners in het netwerk deze behandelingen ook gaan oppakken. We nodigen ze uit om bij ons te komen kijken", zegt Postema.

LUMC Blaaskankercentrum

Blaaskanker is een relatief veel voorkomende vorm van kanker in Nederland. Juist daarom is grondig onderzoek naar deze aandoening belangrijk. Het LUMC is expert op het gebied van blaaskankerzorg en specifiek op het behandelen van spierinvasieve blaaskanker. De specialisten van het LUMC Blaaskankercentrum doen wetenschappelijk onderzoek naar betere methoden om blaaskanker op te sporen en te behandelen. We werken daarbij samen met nationale en internationale instituten.