Politie houdt 22 mensen aan bij demonstratie Tilburg University

Mobiele Eenheid ingezet

De demonstranten barricadeerden een gebouw van de universiteit en wilden het gebouw niet uit komen. Nadat dit meerdere malen was gevorderd door de politie, en de demonstranten hier nog steeds geen gehoor aan gaven, werd door de lokale driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie en politie) besloten om de Mobiele Eenheid (ME) in te zetten.

Nacht in politiecel

Het gebouw werd geschoond en er werden in totaal 22 mensen aangehouden voor lokaalvredebreuk. Zij brachten de nacht door in een politiecel en zijn aan het eind van de ochtend in vrijheid gesteld. In het gebouw zijn geen vernielingen aangericht en er raakte niemand gewond tijdens de ME-inzet.