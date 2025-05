Tieners zwaargewond nadat auto door rood rijdt

Volgens getuigen stonden de jongen (18) en het meisje (15) voor het rode verkeerslicht van de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Tatraweg te wachten. Toen het groen werd fietsten ze de rijbaan op. Daarbij werden ze direct gegrepen door een auto die van links over de Ringbaan Zuid kwam rijden. Beiden werden door de lucht geslingerd waarna ze op de rijbaan terecht kwamen. Omstanders schoten meteen te hulp. Verschillende getuigen hadden gezien dat de bestuurder van de auto (21) door het rode verkeerslicht was gereden. Hij verklaarde dat hij met de instellingen van de auto bezig was geweest en zodoende het verkeerlicht niet had opgemerkt. Beide tieners zijn ernstig gewond en met spoed naar het zienhuis vervoerd.