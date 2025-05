Ongevraagd bellen per juli 2026 beperkt, wetsvoorstel bedenktijd deurverkoop

Het ongevraagd bellen door bedrijven en organisaties naar consumenten is vanaf 1 juli 2026 nog verder beperkt. Ook bellen naar iemand die klant is (geweest), is dan niet meer toegestaan.

Uitzondering

De Tweede Kamer heeft wel een uitzondering gemaakt voor goede doelen, loterijen die daaraan afdragen en uitgevers van dag/weekbladen/tijdschriften. Ook gaat voor deze zomer een wetsvoorstel van minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) in consultatie voor een afkoelperiode (extra bedenktijd) voor een consument bij straat- en deurverkoop. Dat schrijft de minister vandaag in een Kamerbrief.

Bescherming van consumenten

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Consumenten moeten met vertrouwen kunnen kopen, gebaseerd op de juiste informatie. Het moet niet uitmaken of deze verkoop nu online, aan de deur, telefoon of in een fysieke winkel is. Bescherming van consumenten is wat mij betreft het begin van een goed werkende economie. Daarom pakt het kabinet misleiding verder aan. Het is niet acceptabel dat consumenten nog altijd aan de deur of telefonisch onder druk worden gezet om bijvoorbeeld een nieuw energiecontract te nemen. Terwijl het juist verstandig is om over dit soort zaken even langer te kunnen nadenken. Met een wetswijziging en een wetsvoorstel maakt het kabinet dat mogelijk.”

Kwetsbare consumenten

Met name kwetsbare consumenten zoals ouderen voelen zich vaak onder druk gezet door verkopers aan de telefoon (telemarketing) en aan de deur of op straat (colportage). Een algeheel of sectoraal nationaal verbod op telemarketing of colportage is niet toegestaan op grond van Europese regels met betrekking tot vrij verkeer van diensten.