Europese Unie (EU) neemt 17e sanctiepakket aan tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren. Sancties maken het moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

Maatregelen tegen de Russische schaduwvloot

De EU legt extra sancties op tegen nog eens 189 schepen (waaronder 183 olietankers) die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal schepen. Deze schepen zijn betrokken bij de omzeiling van het olieprijsplafond of het transporteren van gestolen Oekraïens graan. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Dit verbod geldt nu voor 342 schepen.

Russische inkomsten met 38 miljard euro gedaald

Sinds de EU het olieprijsplafond en de sancties tegen de schaduwvloot heeft ingevoerd, zijn de Russische inkomsten met € 38 miljard gedaald. De Russische inkomsten in maart 2025 waren 13,7% lager dan die in maart 2023 en 20,3% lager dan die in maart 2022.

75 nieuwe personen en bedrijven op de sanctielijst

De EU heeft 17 personen en 58 bedrijven toegevoegd aan de sanctielijst, waaronder:

- Meer dan 45 bedrijven betrokken bij de Russische oorlogsindustrie.

- Bedrijven uit andere landen, waaronder China en Belarus, die belangrijke onderdelen voor het Russische leger leveren, bijvoorbeeld voor drones.

- Surgutneftegaz, de op twee-na-grootste olie-exporteur van Rusland.

Meer exportbeperkingen

De EU heeft ook nieuwe exportbeperkingen opgelegd aan 31 organisaties die Rusland helpen met omzeiling van sancties. Daarnaast worden de exportverboden voor chemicaliën en reserve-onderdelen voor machines verder uitgebreid.

Effect sancties tegen Rusland

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen.