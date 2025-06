Bijna 3.000 kilo cocaïne onderschept in lading vaten met vruchtensap

Op 26 februari 2025 heeft de Douane bij een controle in de Rotterdamse Haven drie containers aangetroffen waarin een grote hoeveelheid cocaïne was verstopt. 'De containers waren op 26 februari met een zeeschip vanuit Brazilië in Rotterdam aangekomen', zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag bekend.

Vaten vruchtensap

De containers waren geladen met gekoelde vaten vruchtensap en moesten worden opgeslagen bij een bedrijf in Klundert. Dit bedrijf lijkt niets met smokkel te maken te hebben. 'Verdeeld over de containers werden enkele tientallen vaten ontdekt waarin geen vruchtensap zat, maar in vloeistof opgeloste cocaïne. Uit uitgebreid laboratoriumonderzoek is gebleken dat op die manier is geprobeerd om 2950 kilo cocaïne te smokkelen. De groothandelswaarde is ongeveer 73 miljoen euro', aldus het OM.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.