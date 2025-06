Doden en gewonden bij schietincident op Oostenrijkse school

In de ochtend schoot een 21-jarige oud leerling uit de regio Graz-Umgebung om zich heen op de school. Hierbij kwamen scholieren en volwassen om het leven. Twaalf andere personen raakte gewond, waarvan enkele in kritiek toestand in het ziekenhuis liggen.

De schutter pleegde na zijn daad zelfmoord. De moordwapens had de Oostenrijker legaal in zijn bezit. Hij had een vergunning voor een geweer en een handvuurwapen. Het motief is niet bekend.