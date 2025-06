Politie haalt internationaal verdacht cyber platform offline, 126 gebruikers geïdentificeerd

Tools om computers of software te hacken

Uit meerdere onderzoeken door het Team Cybercrime van de eenheid Zeeland-West-Brabant bleken verdachten een account te hebben op het platform Cracked.io. Dit betrof een forum waarop niet alleen cybercrime gerelateerde onderwerpen werden besproken, maar waar ook daadwerkelijk gegevens en tools voor bijvoorbeeld hacking en cracking en andere vormen van cybercrime werden verhandeld. Het platform staat bekend om het aanbieden van gelekte data, illegale software en tutorials voor het plegen van fraude. Dit zou kunnen leiden tot het daadwerkelijk plegen van delicten zoals hacking, phishing en bankhelpdeskfraude. Via het forum werden in de loop der jaren tools om computers of software te hacken en miljoenen persoonsgegevens verhandeld.

Identificatie van 126 gebruikers

Vanuit Europol hebben meerdere landen zich het afgelopen jaar beziggehouden met het veiligstellen en neerhalen van de door het forum gebruikte servers en het identificeren en vervolgen van de beheerders. Hierdoor kon Team Cybercrime van Zeeland-West-Brabant zich bezighouden met de identificatie van Nederlandse gebruikers. Het is uiteindelijk gelukt om 126 individuele gebruikers te identificeren. Per gebruiker zijn de strafbare feiten in kaart gebracht. Sommige personen waren al eerder veroordeeld of kwamen in lopende onderzoeken voor.

Interventies

Dit onderzoek heeft geleid tot diverse interventies richting de gebruikers, met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar. De jongste gebruiker was zelfs 11 jaar. De gebruikers zijn woonachtig door het hele land. De afgelopen week hebben een groot aantal gebruikers een persoonlijke brief en/of e-mailbericht van de politie ontvangen. Daarnaast zijn er zo’n 20 stopgesprekken gevoerd. Tegen acht personen worden strafrechtelijke dossiers opgemaakt die aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen, zij zullen hier een beslissing in nemen. Daarnaast worden ook diverse accounts van Telegram en Discord verwijderd, omdat deze accounts vermoedelijk worden gebruikt voor handel in gegevens van mogelijke slachtoffers.

Ook online zichtbaar voor de politie

Het deelnemen aan en bezoeken van dergelijke platforms lijkt erg makkelijk en vooral onschuldig, maar het risico is groot dat er een grens wordt overschreden en vervolgens een strafbaar feit wordt gepleegd. Tijdens de interventies richt de politie zich dan ook op het waarschuwen van de gebruikers en de impact die hun handelingen heeft op henzelf en slachtoffers. Zo maakt een strafblad het erg moeilijk om een hypotheek te krijgen of een VOG aan te vragen. Iets wat nu nog niet belangrijk lijkt te zijn, maar op latere termijn van groot belang kan zijn. Daarnaast wordt de emotionele impact op slachtoffers ook benadrukt.

Toekomst

Het onderzoek loopt nog. Daarbij biedt de politie en OM ook hulp aan jongeren die dat nodig hebben. De politie blijft onderzoek doen naar verdachte fora en de gebruikers hiervan. Heb je zelf een verdachte situatie gezien? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844.