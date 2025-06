Fysiotherapie in gevaar: 70 procent eerstelijns fysio’s overweegt vertrek

Fysiotherapeuten in het ziekenhuis verdienen al snel anderhalf keer zoveel als een fysio om de hoek. Een overstap is dus heel verleidelijk. In 2024 verliet 11 procent van de fysio’s de eerstelijnszorg. Nog verontrustender: van de overblijvers overweegt 70 procent hetzelfde te doen. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van Fysiovakbond FDV.

'Leegloop zet onverminderd door'

FDV-voorzitter Bob van Ravensberg slaat opnieuw alarm: “De leegloop zet onverminderd door. Verontrustend is ook dat fysio’s nog meer onbetaalde uren in hun vrije tijd maken dan vorig jaar om wachttijden te beperken. De zorg loopt verder vast als we het tij niet keren. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op behandeling en dat huisartsen en specialisten het nog drukker krijgen.”

Werkdruk

Meer dan duizend werknemers (1.011) in de fysiotherapie vulden de vragenlijst in van Fysiovakbond FDV, een lidvereniging van zorgvakbond FBZ. Ze beantwoordden vragen over hun salaris, arbeidsvoorwaarden, werkdruk en tevredenheid. Ze oefenen hun vak met passie uit. Toch heeft elf procent van de eerstelijnsfysiotherapeuten vorig jaar met pijn in het hart het vak verlaten. Bij de overwegingen voor een andere sector of werk te kiezen, spelen het salaris (niet passend voor een hbo-opgeleide professional), de hoge werkdruk (ruim de helft), het onbetaald doorwerken in vrije tijd (bijna één dagdeel per week) en de pensioenopbouw (zeventig procent ontvangt geen pensioenbijdrage van de werkgever) een rol.

Kennis en ervaring verloren

“Het is zorgwekkend dat vooral jonge collega’s met minder dan tien jaar ervaring vertrekken”, zegt Van Ravensberg. “Daar komen starters van de opleiding voor in de plaats. Er gaat op deze manier veel kennis en ervaring verloren die je niet zomaar terugkrijgt. Om fysio’s te behouden is perspectief nodig. Wij willen met de werkgevers een cao sluiten voor de hele beroepsgroep, zodat er concrete verbeteringen komen. Maar dat kan niet zolang de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt.”

Minimale investering

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat fysiotherapeuten een belangrijke rol vervullen in de continuïteit van de eerste- en tweedelijnszorg. “Maar een vergoeding tegen de kostprijs komt steeds niet van de grond. Als VWS opnieuw besluiten voor zich uit schuift, loopt de beweegzorg in Nederland verder vast. Dan kunnen de vier miljoen mensen die nu jaarlijks de fysio bezoeken, er niet meer op rekenen dat ze nog terechtkunnen bij een fysio dicht bij hen in de buurt. Op de totale zorgbegroting is de eerstelijnsfysiotherapie een minimale investering, die zichzelf dubbel en dwars terugverdient”, stelt Van Ravensberg.