Rode Kruis: geweld Gaza leidt tot recordaantal doden en gewonden in veldziekenhuis

Het veldziekenhuis van het Rode Kruis in Rafah heeft afgelopen zondag een ongekend aantal gewonden opgevangen na één enkel incident bij een voedseluitgiftepunt. 'In totaal werden 179 mensen binnengebracht, onder wie veel vrouwen en kinderen, met schotwonden en verwondingen door granaatscherven. Eenentwintig van hen waren bij aankomst al overleden', zo meldt het Rode Kruis maandagmiddag.

'Dit is onmenselijk'

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, zegt: “Dit is onmenselijk. Hoe kan het dat je, terwijl je probeert eten te halen voor je gezin, niet meer levend thuiskomt of in het ziekenhuis belandt? Het aantal gewonden overstijgt ruimschoots wat ziekenhuizen aankunnen. Ieder slachtoffer is er één te veel. Dit moet stoppen.”

Onmogelijke keuzes

Door de enorme toestroom worden patiënten noodgedwongen behandeld op de grond of op ongebruikelijke plekken, zoals uitslaapkamers. Artsen staan voor onmogelijke keuzes. Terwijl het veldziekenhuis officieel slechts ruimte biedt aan zestig patiënten. Sommigen moeten worden overgebracht naar andere locaties, maar dat is vrijwel onmogelijk door het acute gebrek aan brandstof voor ambulances.

Een tekort aan alles

Al meer dan 600 dagen riskeren mensen dagelijks hun leven om toegang te krijgen tot voedsel, drinkwater en medicijnen. Het Rode Kruis is heel kritisch op de ‘hulp’ van de Gaza Humanitarian Foundation. Het maakt de situatie voor mensen alleen maar erger, niet beter.

Schijnoplossing

Goossens: “Dit is een schijnoplossing. Het zijn te weinig hulpgoederen, het is niet het juiste en ook nog eens hartstikke onveilig. Er komt amper medicatie binnen, brandstof mag Gaza niet in, chlorinetabletten om water te zuiveren ook niet. Ook speciale voeding om mensen die ondervoed zijn te helpen, is Gaza nog niet binnengekomen. Kortom, dit is een druppel op de gloeiende plaat. Hulp moet mensenlevens redden, nu kost het mensenlevens.”

Laat noodhulp over aan professionele hulporganisaties

Het Rode Kruis benadrukt keer op keer: laat noodhulp over aan professionele en onafhankelijke organisaties met de juiste expertise en ervaring.