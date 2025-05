Koning en premier Schoof aanwezig bij Memorial Day in Margraten

Omgekomen Amerikaanse militairen

Tijdens Memorial Day herdenken de Verenigde Staten jaarlijks op de laatste maandag in mei al hun omgekomen militairen. De herdenkingsbijeenkomst in Margraten vindt traditiegetrouw plaats op de zondag ervoor. De Amerikaanse Begraafplaats Margraten werd op 10 november 1944 in gebruik genomen door het Amerikaanse leger. Het in september 1944 door de Amerikanen bevrijde grondgebied werd destijds door de Nederlandse regering permanent ter beschikking gesteld als begraafplaats.

Veteranen

Tijdens de herdenking houden naast de minister-president ook de plaatsvervangend ambassadeur in Nederland Marcus Micheli, Amerikaanse brigadegeneraal Andrew Saslav, ABMC executive director of operations Thomas Spoehr en gouverneur van de provincie Limburg Emile Roemer een korte toespraak. Ook minister Brekelmans van Defensie en Commandant der Strijdkrachten generaal Eichelsheim zijn bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig. Na de ceremonie spreekt de Koning met enkele veteranen.

80 jaar vrijheid

In 2024 en 2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij. Zij ondersteunen daarmee de inzet voor waarden als vrijheid, recht en democratie, die nooit vanzelfsprekend zijn.