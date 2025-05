Politicus Hans Wiegel (83) overleden

'Liberaal boegbeeld'

'Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat ons erelid Hans Wiegel is overleden. Met het overlijden van Hans verliest de partij het liberale boegbeeld dat van de VVD definitief een volkspartij maakte', aldus de VVD.

Debat

Hans was een politicus met een ongeëvenaarde gave voor het debat en een markant leider die een decennium lang het gezicht en de stem van liberaal Nederland was. Als fractievoorzitter, vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koningin in Friesland en als senator, wist hij mensen te raken en te overtuigen.

Den Uyl

Hans Wiegel was meer dan een politicus. Hij was een politiek fenomeen. Met zijn scherpe tong, veelal tegen de toenmalig PvdA-leider Den Uyl, wist hij het liberalisme op een toegankelijke en herkenbare manier uit te leggen. Met hem aan het roer, werd de VVD een echte volkspartij, geworteld in alle lagen van de Nederlandse bevolking. Dat de VVD een grote en brede partij moest zijn stond voor Hans Wiegel buiten kijf. Hij vond als geen ander dat het liberalisme er bij uitstek was voor gewone werkende mensen en deed er alles aan dat voor het voetlicht te krijgen. Voor Wiegel was de VVD de echte Partij van de Arbeid.

Charisma

Met zijn politieke instinct en buitengewone charisma bracht hij onze partij tot grote hoogten en gaf onze idealen kleur en leven. Hij deed dat altijd met humor, flair en overtuiging. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is zijn uitspraak bij een debat in 1972, al wijzend naar Joop den Uyl, “Sinterklaas bestaat! Daar zit ie, achter de tafel.” Een uitspraak die in de VVD nog vaak herhaald is richting opvolgende sociaaldemocratische tegenstanders.

Partijgenoot

Na zijn politieke functies bleef hij scherp, invloedrijk en gewaardeerd. In de media, maar zeker ook in de partij. Hij sprak, prikkelde en inspireerde nieuwe generaties liberalen. We verliezen in hem niet alleen een bijzonder politicus, maar ook een partijgenoot in hart en nieren.

Familie

Onze gedachten zijn bij de familie Wiegel en allen die hem liefhadden. Moge zij troost vinden in de wetenschap dat zijn leiderschap en charisma grote invloed hebben op liberalen van nu en in de toekomst.