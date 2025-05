Politie grijpt in bij rellen tijdens kampioensfeest PSV in Eindhoven

Vonderweg

In grote delen van de stad was het een groot feest. Alleen op de Vonderweg sloeg de sfeer volledig om na een aanhouding en moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen. Meerdere agenten raakten gewond. Er werden in totaal 22 personen aangehouden.

Afsteken zwaar vuurwerk

Toen agenten rond 19.30 uur een persoon aan wilde houden voor het afsteken en gooien van zwaar vuurwerk, sloeg de sfeer nabij het stadion volledig om. Een grote groep relschoppers zocht bewust de confrontatie met de politie op. Er werd met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk gegooid richting agenten.

Mobiele Eenheid

De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen om de rust te herstellen. De ME voerde verschillende charges uit. We zijn ons ervan bewust dat dit er heftig uit kan zien, maar het geweld waarmee de agenten geconfronteerd werden was enorm. Er raakten 14 agenten gewond, twee daarvan werden door een diensthond gebeten en zijn in het ziekenhuis medisch behandeld. Een agent werd in de ambulance behandeld aan een verwonding in het gezicht. De anderen raakten lichtgewond door klappen en trappen die ze ontvingen en voorwerpen die tegen hen aan werden gegooid.

Totaal 22 aanhoudingen

'Er werden in totaal 22 personen (allen mannen) aangehouden voor o.a. wanordelijkheden, beletten en belemmeren, niet voldoen aan bevel of vordering, het gooien van zwaar vuurwerk en openlijke geweldpleging. Vier mannen zitten nog altijd vast, de rest is zondagavond laat weer in vrijheid gesteld. Tegen hen allemaal wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast wordt ook gekeken of er gebiedsverboden opgelegd kunnen worden', aldus de politie.

Onderzoek

Het kampioenschap is reden voor feest en daar willen we als politie de ruimte voor geven, maar wel binnen de geldende regels. Helaas zorgde een kleine groep relschoppers voor een smet op het feest. We trekken de grens bij het begaan van strafbare feiten en geweld tegen politieagenten. We treden daar streng tegen op. Er is een onderzoek gestart naar de geweldplegingen van gisterenavond waarbij we verdachten in beeld brengen en identificeren. Meer aanhoudingen sluiten we dan ook zeker niet uit.