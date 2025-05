Leerling (15) gewond geraakt bij steekincident Rijswijk

Er heeft maandagmiddag rond 14.00 uur een steekincident plaatsgevonden aan de van Vredenbruchweg in Rijswijk. 'Een 15-jarig slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie maandag.

Aanhouding

Na onderzoek heeft de politie een aanhouding verricht. De betrokkenheid van deze verdachte wordt verder onderzocht. De politie is verder nog op zoek naar mogelijke andere verdachten van betrokkenheid bij dit incident.

Getuigen

De recherche doet op dit moment onderzoek naar de toedracht. Daarbij worden meerdere getuigen gehoord. Echter, de politie kan daarbij de hulp van andere getuigen nog goed gebruiken.

Reactie burgemeester Huri Sahin

'Ik ben ontzettend geschrokken van de heftige gebeurtenis vanmiddag waarbij een leerling gewond is geraakt. Mijn gedachten gaan uit naar hem en zijn familie. Ik wens hem alle sterkte en hoop op een spoedig herstel. Meerdere leerlingen en leerkrachten hebben de gevolgen van het steekincident gezien. Dat is een vreselijke gedachte. We zullen hen bijstaan. Ik roep iedereen op die iets heeft gezien of gehoord om het te melden bij de politie', aldus Sahin.