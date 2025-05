'Stop ook cashgeld in je noodpakket als voorbereiding op drie dagen uitval pinnen'

€70 per volwassene en €30 per kind

'Consumenten kunnen voor zo’n situatie het beste rond de €70 per volwassene en €30 per kind aan contant geld achter de hand houden en meerdere betaalmiddelen hebben', aldus DNB.

Advies

Dat adviseren De Nederlandsche Bank (DNB), banken, consumentenorganisaties, koepels van retailers, Ministerie van Financiën en andere instellingen die verenigd zijn in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). 'Het kan consumenten in noodsituaties ook helpen als zij een werkende bank app op hun mobiele telefoon hebben. Daarmee kunnen zij geld naar anderen overmaken en betaalverzoeken versturen en betalen. Als betalen met de pinpas niet meer werkt, kan dit een goed alternatief zijn', aldus DNB.

Voldoende cashgeld

Daarnaast worden consumenten die normaal gesproken met hun mobiele telefoon of smartwatch aan de kassa afrekenen geadviseerd om ook een pinpas thuis of bij zich te hebben. Het advies aan toonbankinstellingen – dat zijn ondernemingen met een kassa, denk aan winkels, horecavestigingen, tankstations en apotheken – is om passende terugvalopties gereed te hebben, zoals apps met QR-codes. Ook wordt hen aangeraden om voldoende cashgeld aan te houden om drie dagen van uitval van systemen te kunnen overbruggen.

Weerbaarheidsadvies betalingsverkeer

Het advies om contant geld aan te houden, is onderdeel van een ‘weerbaarheidsadvies’ voor noodsituaties in het betalingsverkeer dat vandaag door het MOB is gepubliceerd. Het wordt opgenomen in het bredere advies dat de Rijksoverheid onder het vaandel ‘Denk vooruit(Verwijst naar een externe site)’, heeft vastgesteld voor situaties van meerdaagse uitval in de gehele maatschappij. Het MOB staat onder voorzitterschap van DNB.

Geopolitieke- en cyberdreigingen

De betrouwbaarheid van het elektronisch betalingsverkeer is groot. Toch is het altijd goed om voorbereid te zijn op een noodsituatie. In november vorig jaar kondigde het MOB een verkenning aan van de voorzorgsmaatregelen die de maatschappij op korte termijn kan nemen om te komen tot een weerbaar betalingsverkeer in noodsituaties. Aanleiding vormden de toegenomen geopolitieke spanningen en cyberdreigingen die ons betalingsverkeer op de proef kunnen stellen.