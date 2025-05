Verdachten aangehouden onderzoek dood Iraanse man

De politie heeft drie verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de dood van Ahmad Mola Nissi in Den Haag in november 2017. De verdachten zijn na verhoor weer op vrije voeten gesteld, ze blijven wel verdachten.

Het gaat om drie mannen van 37, 29 en 31 jaar uit Barendrecht, Amsterdam en Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt één van hen van betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord, een van het voorhanden hebben van het gebruikte vuurwapen en een van de diefstal van de auto die is gebruikt. Na verhoor zijn de verdachten heengezonden, de officier van justitie heeft op basis van het huidige dossier besloten hen niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris. Ze blijven wel verdachten.

Schutter in beeld

Ahmad Mola Nissi werd op 8 november 2017 doodgeschoten op de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. De zaak bleef lange tijd onopgelost. Tot afgelopen maand. In het buitenland werd een verdachte gesproken (die zit daar in de gevangenis voor een andere moord) die mogelijk de schutter was. En nu zijn dus drie aanhoudingen verricht.